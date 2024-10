Studente viene picchiato e gettato sui binari, i genitori: “Non basta solo chiedere più Polizia sui treni” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta dapprima su un treno regionale che avrebbe dovuto portare la vittima a Milano, successivamente, è proseguita sulla banchina della stazione di Gallarate (Varese) dove la vittima è stata spinta sui binari per non aver consegnato il denaro richiesto dagli aggressori. Fanpage.it - Studente viene picchiato e gettato sui binari, i genitori: “Non basta solo chiedere più Polizia sui treni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta dapprima su un treno regionale che avrebbe dovuto portare la vittima a Milano, successivamente, è proseguita sulla banchina della stazione di Gallarate (Varese) dove la vittima è stata spinta suiper non aver consegnato il denaro richiesto dagli aggressori.

