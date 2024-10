Stazione di Siena allagata, scuole chiuse dalla sindaca: treni bloccati, le immagini della bomba d'acqua (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il maltempo mette in ginocchio Siena: la sindaca chiude le scuole, la Stazione ferroviaria è stata completamente sommersa dall'acqua Notizie.virgilio.it - Stazione di Siena allagata, scuole chiuse dalla sindaca: treni bloccati, le immagini della bomba d'acqua Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il maltempo mette in ginocchio: lachiude le, laferroviaria è stata completamente sommersa dall'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bomba d’acqua sulla Toscana - la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo - Dopo la bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado. (Fanpage.it)

Bomba d’acqua sulla Toscana - la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo - Dopo la bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Toscana : strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto - Dopo la forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, la stazione ferroviaria è stata completamente allagata, inondati di acqua i binari e i sottopassi L'articolo Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. . Il maltempo che sta interessando la Toscana ha colpito duramente Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre 2024. (Firenzepost.it)