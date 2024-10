Bubinoblog - SONIA BRUGANELLI: “MI VEDEVO SOLO NELLA GIURIA DI BALLANDO, POI HO CAPITO TUTTO”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è la concorrente più criticata dicon le Stelle. L’ex moglie di Paolo Bonolis e oggi compagna di Angelo Madonia si racconta a cuore aperto. “Da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma”, confida al Corriere. Sabato sera aprirà la puntata dicon le Stelle con lo spareggio: uscirà lei o Alan Friedman? Il percorso nello show di Milly Carlucci prevedeva un suo ruolo in, non come concorrente. All’inizio laera l’unico posto dove mi, la sentivo come la mia comfort zone. Pensavo di poterci stare bene.