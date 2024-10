Settimana positiva per le Borse europee: superano test BCE ma temono la Cina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono la Settimana con ampi guadagni, sospinte dai nuovi stimoli annunciati dalla BCE, che ha tagliato nuovamente i tassi di interesse dell’Eurozona. In primo piano i titoli industriali, a causa della crisi conclamata del comparto auto, ed il lusso, le cui sorti restano invariabilmente legate alle sorti dell’economia cinese. La piazza migliore in chiusura di Settimana è proprio Milano, con un vantaggio del 3,3%, mentre Francoforte ha guadagnato il 2,2%, Madrid il 2,3% e Londra l’1,5%. In coda Parigi con u vantaggio di poco inferiore all’1%. Gli eventi clou della Settimana La Settimana si è aperta con la festività del Columbus Day in USA, che ha ridotto l’operatività dei mercati americani ed i volumi trattati anche nel Vecchio Continente. Quifinanza.it - Settimana positiva per le Borse europee: superano test BCE ma temono la Cina Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lechiudono lacon ampi guadagni, sospinte dai nuovi stimoli annunciati dalla BCE, che ha tagliato nuovamente i tassi di interesse dell’Eurozona. In primo piano i titoli industriali, a causa della crisi conclamata del comparto auto, ed il lusso, le cui sorti restano invariabilmente legate alle sorti dell’economia cinese. La piazza migliore in chiusura diè proprio Milano, con un vantaggio del 3,3%, mentre Francoforte ha guadagnato il 2,2%, Madrid il 2,3% e Londra l’1,5%. In coda Parigi con u vantaggio di poco inferiore all’1%. Gli eventi clou dellaLasi è aperta con la festività del Columbus Day in USA, che ha ridotto l’operatività dei mercati americani ed i volumi trattati anche nel Vecchio Continente.

