Settebello, multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024: parla Campagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 euro per il Settebello per i fatti di Parigi 2024, con Campagna che smentisce aggressioni fisiche ai direttori di gara L'articolo Settebello, multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024: parla Campagna proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Settebello, multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024: parla Campagna Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di 6 mesi edi 50.000 euro per ilper i fatti di, conche smentisce aggressioni fisiche ai direttori di gara L'articoloper laproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settebello e la protesta a Parigi 2024 - squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 dollari - 000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50. (Adnkronos) – L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50.  Ciò premesso, ed acquisiti gli atti, la Federnuoto non farà ricorso. 000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi ... (Seriea24.it)

Settebello e la protesta a Parigi 2024 - squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 dollari - 000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50. . (Adnkronos) – L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50. 000 dollari appeared first on L'Identità . 000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi 2024 in seguito al […] The post ... (Lidentita.it)

Settebello e la protesta a Parigi 2024 - squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 dollari - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)