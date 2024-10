Seggiovia del Monte Purito, riapertura entro il 2025: “Passo cruciale per il rilancio del turismo locale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Selvino. Oggi, venerdì 18 ottobre, è stata completata la procedura per l’affidamento in gestione della Seggiovia del Monte Purito alla società Gits Srl. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Selvino, che spiega come l’affidamento dello storico impianto, di proprietà Amias Servizi e partecipato al 100% dal Comune di Selvino, è avvenuto a seguito di un’accurata selezione basata su criteri di competenza tecnica, esperienza nel settore e impegno nella promozione delle attività turistiche e sportive. La gara appena conclusa è stata gestita dall’ufficio appalti della Provincia di Bergamo. Il nuovo gestore garantirà la continuità del servizio e apporterà migliorie dal punto di vista tecnico, della sicurezza e della qualità dell’esperienza. L’impianto è fermo dal termine del contratto precedente lo scorso aprile. Bergamonews.it - Seggiovia del Monte Purito, riapertura entro il 2025: “Passo cruciale per il rilancio del turismo locale” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Selvino. Oggi, venerdì 18 ottobre, è stata completata la procedura per l’affidamento in gestione delladelalla società Gits Srl. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Selvino, che spiega come l’affidamento dello storico impianto, di proprietà Amias Servizi e partecipato al 100% dal Comune di Selvino, è avvenuto a seguito di un’accurata selezione basata su criteri di competenza tecnica, esperienza nel settore e impegno nella promozione delle attività turistiche e sportive. La gara appena conclusa è stata gestita dall’ufficio appalti della Provincia di Bergamo. Il nuovo gestore garantirà la continuità del servizio e apporterà migliorie dal punto di vista tecnico, della sicurezza e della qualità dell’esperienza. L’impianto è fermo dal termine del contratto precedente lo scorso aprile.

