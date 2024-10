Sebastian Stan sfoggia una chioma da vero rubacuori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sebastian Stan lo sa probabilmente molto bene: non importa se i capelli sono in fase di crescita o se sono ormai in una situazione di stallo, tutti gli uomini hanno ben presente la sensazione di una chioma un po'spenta. Nel corso del suo tour stampa per il film The Apprentice - Alle origini di Trump, Sebastian Stan ha fornito un esempio concreto su come risolvere la noia del taglio: aggiungere un po' di movimento e di stile Hollywood con alcuni effetti, lunghezze e volumi nella parte anteriore. L'attuale taglio di Stan combina alcuni tratti ultra-lunghi verso la parte anteriore dei capelli, scalati verso quella posteriore e corti ai lati. Martedì scorso, in occasione del BFI London Film Festival, Stan ci ha regalato un altro assaggio di questa eccellente capigliatura. Gqitalia.it - Sebastian Stan sfoggia una chioma da vero rubacuori Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)lo sa probabilmente molto bene: non importa se i capelli sono in fase di crescita o se sono ormai in una situazione di stallo, tutti gli uomini hanno ben presente la sensazione di unaun po'spenta. Nel corso del suo tour stampa per il film The Apprentice - Alle origini di Trump,ha fornito un esempio concreto su come risolvere la noia del taglio: aggiungere un po' di movimento e di stile Hollywood con alcuni effetti, lunghezze e volumi nella parte anteriore. L'attuale taglio dicombina alcuni tratti ultra-lunghi verso la parte anteriore dei capelli, scalati verso quella posteriore e corti ai lati. Martedì scorso, in occasione del BFI London Film Festival,ci ha regalato un altro assaggio di questa eccellente capigliatura.

