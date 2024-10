Scontro frontale sulla Statale a Casnigo: quattro feriti, auto distrutte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Casnigo. Scontro frontale tra due auto sull’ex Strada Statale 671 della Val Seriana, fortunatamente senza grosse conseguenze per le persone coinvolte. L’allarme è scattato nella prima serata di venerdì 18 ottobre, pochi minuti prima delle 20,30: lo schianto sul rettilineo che precede – nel territorio comunale di Casnigo in direzione Bergamo – il semaforo che regola l’ingresso nel paese di Colzate. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Clusone. Nel frontale sono rimaste ferite quattro persone: non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto tre ambulanze, che hanno trasportato i coinvolti in ospedale in codice giallo. sulla Statale è stato istituito un senso alternato per regolare la viabilità con molti pendolari intenti a ritornare verso l’alta valle. Bergamonews.it - Scontro frontale sulla Statale a Casnigo: quattro feriti, auto distrutte Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)tra duesull’ex Strada671 della Val Seriana, fortunatamente senza grosse conseguenze per le persone coinvolte. L’allarme è scattato nella prima serata di venerdì 18 ottobre, pochi minuti prima delle 20,30: lo schianto sul rettilineo che precede – nel territorio comunale diin direzione Bergamo – il semaforo che regola l’ingresso nel paese di Colzate. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Clusone. Nelsono rimaste feritepersone: non ci sarebberogravi. Sul posto tre ambulanze, che hanno trasportato i coinvolti in ospedale in codice giallo.è stato istituito un senso alternato per regolare la viabilità con molti pendolari intenti a ritornare verso l’alta valle.

