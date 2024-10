“Scaricata per lei”. Amici 24, l’allievo lascia la fidanzata per la ballerina: “Ma già prima…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Colpi di scena a non finire nella scuola di Amici 24, in attesa della nuova puntata (registrata ieri, giovedì 17 ottobre, ma andrà in onda domenica) ecco che scoppia un caso su due allievi. Si sarebbero innamorati e lui sarebbe stato lasciato dalla fidanzata. La notizia filtra mentre arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima puntata mentre è chiaro che dopo Alena non ci sarà un altro eliminato dalla scuola. >> “Chi deve lasciare la scuola”. Colpo di scena ad Amici 24, il nome sorprende il pubblico La prossima sfida sarò in programma prossima settimana tra Rebecca, ultima della danza e trigNo, ultimo dei cantanti. A proposito di quest’ultimo, ha colpito tutto per il suo talento, è anche dotato di una bellezza particolare secondo alcuni osteggiata, tanto che Maria De Filippi gli ha domandato cosa ci fosse dietro le sue pose. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Colpi di scena a non finire nella scuola di24, in attesa della nuova puntata (registrata ieri, giovedì 17 ottobre, ma andrà in onda domenica) ecco che scoppia un caso su due allievi. Si sarebbero innamorati e lui sarebbe statoto dalla. La notizia filtra mentre arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima puntata mentre è chiaro che dopo Alena non ci sarà un altro eliminato dalla scuola. >> “Chi devere la scuola”. Colpo di scena ad24, il nome sorprende il pubblico La prossima sfida sarò in programma prossima settimana tra Rebecca, ultima della danza e trigNo, ultimo dei cantanti. A proposito di quest’ultimo, ha colpito tutto per il suo talento, è anche dotato di una bellezza particolare secondo alcuni osteggiata, tanto che Maria De Filippi gli ha domandato cosa ci fosse dietro le sue pose.

