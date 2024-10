Salma bloccata da 6 mesi in obitorio, scontro tra famiglia e ospedale: “Nessun funerale senza autopsia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Salma di un uomo di 87 anni è bloccata ormai da 6 mesi nell'obitorio dell'ospedale di Treviso. L'87enne è deceduto lo scorso 24 aprile ma la moglie e la figlia hanno deciso di non organizzare il funerale fino a quando sul corpo non sarà effettuata l'autopsia. Le due donne sono infatti convinte che debba essere fatta chiarezza sulle cause del decesso. Fanpage.it - Salma bloccata da 6 mesi in obitorio, scontro tra famiglia e ospedale: “Nessun funerale senza autopsia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladi un uomo di 87 anni èormai da 6nell'dell'di Treviso. L'87enne è deceduto lo scorso 24 aprile ma la moglie e la figlia hanno deciso di non organizzare ilfino a quando sul corpo non sarà effettuata l'autopsia. Le due donne sono infatti convinte che debba essere fatta chiarezza sulle cause del decesso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salma bloccata da 6 mesi in obitorio, scontro tra famiglia e ospedale: “Nessun funerale senza autopsia” - La salma di un uomo di 87 anni è bloccata ormai da 6 mesi nell’obitorio dell’ospedale di Treviso. L’87enne è deceduto lo scorso 24 aprile ma la moglie e la figlia hanno deciso di non organizzare il fu ... (fanpage.it)

Salma bloccata in obitorio da 6 mesi per uno scontro tra famiglia e Usl. La vedova: «Niente funerali senza l’autopsia» - TREVISO - Sono ormai sei mesi che riposa in obitorio. E non perché nessuno lo reclama. Al contrario. Benedetto Susanna è mancato lo scorso 24 aprile all’età di 87 anni. (ilgazzettino.it)