Rosita Celentano e Asia Argento litigano il fuorionda e lo sfogo social

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando si dice chiudere in bellezza, ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione del programma di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e, durante le registrazioni c’è stata una lite tra. Proprio mentrestava per fare il suo monologo, la collega si è alzata e ha detto di volersi spostare. L’attrice non ha nemmeno finito di sentire la frase della figlia di Adriano, che è sbottata: “Ah, lei nemmeno ascolta, si fa proprio i ca**i suoi adesso!Rimani ad ascoltare, siamo tutte e tre ed è giusto. Noi abbiamo ascoltato il tuo e tu adesso ascolti il mio”.ha chiesto di moderare i toni, maè andata su tutte le furie: “E tu non rompere il ca**o, stai seduta e ascolta il mio. Siamo una famiglia Piero? Certo, lei è la rompi ca**o, ce n’è sempre una in famiglia.