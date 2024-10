Facta.news - Questa bambina che riceve un lecca lecca in strada non si trova a Gaza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024 è stato condiviso su Facebook un video di unache, in unadove si intravedono macerie e detriti,undalla persona che ha registrato il filmato. La scena sarebbe avvenuta in un contesto di guerra, più precisamente a «», secondo l’autore del post. Il contenuto è fuorviante e diffonde una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra una scena da, dove, come riportato dall’Unicef, «la guerra sta avendo un impatto catastrofico sui bambini». Il video diffuso sui social infatti è stato registrato dal fotografo turco Özcan Özer, che lo ha condiviso sui propri social il 3 ottobre 2024 con gli hashtag «#turkey» e «#diyarbak», una città del sudest della Turchia. Contattato da Facta, Özer ha confermato che quella nel filmato è unache ha incontrato per le strade di Diyarbak?r.