Quarto Grado, le anticipazioni dei nuovi servizi in onda venerdì 18 ottobre

venerdì 18 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con "Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Piera Paganelli. Per la Procura, Louis Dassilva – unico indagato per la morte della donna – è capace di uccidere. La moglie Valeria difende l'uomo e afferma che la sera del delitto Louis era con lei, a casa. Al centro della puntata anche la vicenda di Liliana Resinovich, trovata senza vita in un bosco il 5 gennaio 2022.

Quarto Grado : anticipazioni e ospiti di oggi - 11 ottobre 2024 - Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, trovata senza vita in un bosco il 5 gennaio 2022. Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Si indaga ancora per capire come mai il cellullare di Louis Dassilva, unico indagato per la morte della donna, fosse ... (Tpi.it)

Quarto Grado : anticipazioni e ospiti di oggi - 4 ottobre 2024 - Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Per la morte della donna, l’unico indagato resta l’amante della nuora, Louis Dassilva. Intanto emergono dubbi anche sull’incidente occorso al figlio della vittima, Giuliano, sempre nel 2023: potrebbe non essere stato investito, come si pensava, da un “semplice” pirata della strada? ... (Tpi.it)

Quarto Grado : anticipazioni e ospiti di oggi - 27 settembre 2024 - Anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. (Tpi.it)