Quali confini tra toga e politica. Il convegno della Lega (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre a Palermo si celebra il processo che vede imputato il segretario federale della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms, il Carroccio bolognese organizza una serata con ospiti illustri e, appunto, dalle posizioni insolite. Istruzioni per la lettura: non si parla del processo, ma di giustizia. E in questo Antonio Sangermano, magistrato di lungo corso già vicepresidente dell’Anm ha più di qualcosa da dire. Su colleghi e non. La sua è una postura forse più culturale che giuridica. Si capisce dalle prime parole che scolpisce disegnando idealmente uno spazio di responsabilità collettiva. “Sono contrario ai magistrati che fanno politica con la toga”. Un fenomeno che “nel nostro Paese è presente”. Lui del resto ne è buon testimone: “Esiste una parte di magistratura settaria e militante, che si definisce progressista, che utilizza l’esercizio giurisdizionale come forma politica”. Formiche.net - Quali confini tra toga e politica. Il convegno della Lega Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre a Palermo si celebra il processo che vede imputato il segretario federaleMatteo Salvini per il caso Open Arms, il Carroccio bolognese organizza una serata con ospiti illustri e, appunto, dalle posizioni insolite. Istruzioni per la lettura: non si parla del processo, ma di giustizia. E in questo Antonio Sangermano, magistrato di lungo corso già vicepresidente dell’Anm ha più di qualcosa da dire. Su colleghi e non. La sua è una postura forse più culturale che giuridica. Si capisce dalle prime parole che scolpisce disegnando idealmente uno spazio di responsabilità collettiva. “Sono contrario ai magistrati che fannocon la”. Un fenomeno che “nel nostro Paese è presente”. Lui del resto ne è buon testimone: “Esiste una parte di magistratura settaria e militante, che si definisce progressista, che utilizza l’esercizio giurisdizionale come forma”.

