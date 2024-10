Protocollo Digitale Facile: Potenza Promuove la Formazione Digitale per Contrastare il Divario Digitale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Basilicata e il Comune di Potenza hanno recentemente siglato un’importante intesa per Promuovere l’inclusione Digitale e la Formazione della popolazione locale. Questo Protocollo, denominato “Digitale Facile”, è concepito per ridurre il Divario Digitale, offrendo ai cittadini l’opportunità di migliorare le loro competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali. In un’epoca in cui le abilità digitali sono fondamentali per l’accesso ai servizi e alle informazioni, questa iniziativa si presenta come una risposta concreta ai fabbisogni della comunità. Obiettivi del Protocollo “Digitale Facile” Il Protocollo “Digitale Facile” ha come principale obiettivo quello di garantire che tutti i cittadini di Potenza abbiano l’opportunità di formarsi e migliorare le proprie competenze digitali. Gaeta.it - Protocollo Digitale Facile: Potenza Promuove la Formazione Digitale per Contrastare il Divario Digitale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Basilicata e il Comune dihanno recentemente siglato un’importante intesa perre l’inclusionee ladella popolazione locale. Questo, denominato “”, è concepito per ridurre il, offrendo ai cittadini l’opportunità di migliorare le loro competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali. In un’epoca in cui le abilità digitali sono fondamentali per l’accesso ai servizi e alle informazioni, questa iniziativa si presenta come una risposta concreta ai fabbisogni della comunità. Obiettivi del” Il” ha come principale obiettivo quello di garantire che tutti i cittadini diabbiano l’opportunità di formarsi e migliorare le proprie competenze digitali.

