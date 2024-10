Proseguono incontri tra Figc e componenti sul cambio di statuto federale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e le componenti continuano a lavorare in vista dell’assemblea del 4 novembre per il cambio di statuto federale. Secondo incontro a Roma, durato poco più di un’ora, con presenti Mauro Balata (presidente Serie B), Matteo Marani (presidente della Lega Pro), Giancarlo Abete (presidente della LND), Umberto Calcagno (presidente AIC), Renzo Ulivieri (presidente assoallenatori) e Carlo Pacifici (presidente Aia), mentre Lorenzo Casini (presidente Serie A) si è collegato in video conferenza. La Figc ha illustrato una prima bozza per il rafforzamento dell’autonomia delle Leghe sulle materie nel campo dell’organizzazione dei rispettivi campionati, mentre contempla l’intesa su materie di specifica competenza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della, Gabriele Gravina, e lecontinuano a lavorare in vista dell’assemblea del 4 novembre per ildi. Secondo incontro a Roma, durato poco più di un’ora, con presenti Mauro Balata (presidente Serie B), Matteo Marani (presidente della Lega Pro), Giancarlo Abete (presidente della LND), Umberto Calcagno (presidente AIC), Renzo Ulivieri (presidente assoallenatori) e Carlo Pacifici (presidente Aia), mentre Lorenzo Casini (presidente Serie A) si è collegato in video conferenza. Laha illustrato una prima bozza per il rafforzamento dell’autonomia delle Leghe sulle materie nel campo dell’organizzazione dei rispettivi campionati, mentre contempla l’intesa su materie di specifica competenza.

