Biccy.it - Polizia su Liam Payne: “Non è stato un incidente. Altre persone in stanza”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La CNN è entrata in possesso dei risultati dell’autopsia di, rivelando le ferite che hanno causato la m0rte del giovane artista e adesso laargentina ha svelato alcuni dettagli su questa tragedia. Il cantante inglese non era solo nella suail giorno della m0rte, pare infatti cheabbia passato del tempo con due ragazze (la fidanzata diaveva lasciato l’Argentina nei giorni precedenti), che sono anche state interrogate dagli inquirenti. Gli agenti hanno poi spiegato che quello che è accaduto anon èun, il ragazzo non è scivolato, ma si sarebbe buttato. “Sembra che la vacanza sia diventata molto meno salutare dopo che la fidanzata Kate se n’è andata. Gli agenti hanno trovato sostanze e alcol nella. – ha dichiarato Perez Hilton – Ladi Buenos Aires ha dichiarato che non èun