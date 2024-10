Picchiato, abusato e gettato in mare con le mani legate da un baby gang: salvato in extremis da un pescatore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bruttissima storia di violenza giunge da Bari, dove un ragazzo 19enne di origini pachistane è stato tratto in salvo per caso da un pescatore che lo ha trovato incosciente, in stato di ipotermia, con le mani legate dietro alla schiena e con un piede incastrato in uno scoglio. Il giovane è stato probabilmente per ore nelle acque del molo di Santo Spirito e, senza l’intervento provvidenziale del pescatore, forse sarebbe morto. Le violenze di una baby gang Dopo la segnalazione del pescatore, sul posto sono intervenuti gli uomini dell’1-1-8 e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e recuperato il ragazzo per poi portarlo in codice rosso in ospedale. Il 19enne avrebbe raccontato ai suoi soccorritori di essere stato Picchiato e abusato da una baby gang, anche se non avrebbe specificato che tipo di abusi abbia subito. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bruttissima storia di violenza giunge da Bari, dove un ragazzo 19enne di origini pachistane è stato tratto in salvo per caso da unche lo ha trovato incosciente, in stato di ipotermia, con ledietro alla schiena e con un piede incastrato in uno scoglio. Il giovane è stato probabilmente per ore nelle acque del molo di Santo Spirito e, senza l’intervento provvidenziale del, forse sarebbe morto. Le violenze di unaDopo la segnalazione del, sul posto sono intervenuti gli uomini dell’1-1-8 e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e recuperato il ragazzo per poi portarlo in codice rosso in ospedale. Il 19enne avrebbe raccontato ai suoi soccorritori di essere statoda una, anche se non avrebbe specificato che tipo di abusi abbia subito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bari : picchiato - legato e buttato in mare con le mani legate - 19enne salvato da un pescatore Indagine della polizia - L'articolo Bari: picchiato, legato e buttato in mare con le mani legate, 19enne salvato da un pescatore <small class="subtitle">Indagine della polizia</small> proviene da Noi Notizie.. . (Noinotizie.it)

Bari - 20enne aggredito da una baby gang : «Picchiato e violentato - poi buttato in mare con le mani legate» - Era in stato di ipotermia e si è salvato per miracolo: per due ore ha resistito in acqua, scrive la Repubblica, con un piede incastrato in uno scoglio. È quanto è successo a un 20enne, di origine sudanese, aggredito da una banda di ragazzini la scorsa notte alla periferia di Bari. Il 20enne al momento ha fornito diverse versioni sull’aggressione. (Open.online)

19enne violentato e picchiato da baby gang - poi buttato in mare con le mani legate : salvo per miracolo - Ha inoltre riferito di aver subito abusi, ma ha rifiutato di sottoporsi a una valutazione medica per confermare tali violenze una volta giunto al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Al momento, il ragazzo si trova presso il polifunzionale della Polizia di Stato, dove viene interrogato dagli inquirenti. (Thesocialpost.it)