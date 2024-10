Ilrestodelcarlino.it - Perdita di gas durante un cantiere

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un piccolo cedimento a una condotta del gas, provocatalavori di scavo, ha suscitato un evidente allarme nella tarda mattinata di ieri in centro a Poviglio, in particolare quando nella zona si è iniziato ad avvertire un forte odore di gas. Alcuni cittadini, comprensibilmente allarmati, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con una squadra del 115 intervenuta sul posto per mettere l’area in sicurezza, in attesa dell’arrivo dei tecnici incaricati di bloccare la. Secondo quanto si è potuto apprendere, si è trattato di un cedimento dalle dimensioni limitate, tanto che non risulta essere stato necessario fare evacuare le abitazioni e gli edifici della zona per motivi di sicurezza. Nell’area sono in corso lavori nel sottosuolo, che hanno interessato accidentalmente anche la condotta del gas.