Open Arms | Arringa Bongiorno ' Lettera Conte resa conti politica a fine governo' **

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Non ho mai parlato di processo politico, bisogna leggere però gli atti, è necessario capire i Contesti politici. Nell'agosto del 2019 Giuseppe Conte scrisse una Lettera al Corriere della Sera, una resa dei conti politica a fine governo. E' chiaro che il problema non erano i minori, nel resto della Lettera rivendicava tutti i successi politici in tema di flussi migratori. Le lettere vanno lette per quello che sono. La Lettera che Conte scrive, in piena crisi di governo e col caso Open Arms aperto, non è un modo per mollare Salvini". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno proseguendo l'Arringa difensiva al processo Open Arms.

