Nuovo malore per Zeman, ricoverato a Pescara (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Zdenek Zeman ha avuto un Nuovo malore ed è ricoverato a Pescara. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti il 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). L'ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara è stato colpito nuovamente da un'ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita. Resterà ricoverato nella clinica pescarese e proseguirà i controlli. Agi.it - Nuovo malore per Zeman, ricoverato a Pescara Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Zdenekha avuto uned è. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti il 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). L'ex allenatore di Roma, Lazio eè stato colpito nuovamente da un'ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita. Resterànella clinica pescarese e proseguirà i controlli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paura per Loredana Berte : nuovo malore. Salta un altro concerto : cosa ha - . Siamo tutti estremamente rammaricati per questa data speciale alla quale tenevamo moltissimo in primis Loredana", conclude il comunicato, specificando che Bertè "terminerà comunque il suo Ribelle Summer Tour con la data di Terni il 21 settembre. Una volta rientrata a Milano, dopo un controllo medico le è stata diagnosticata una gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in ... (Iltempo.it)

Nuovo malore per Loredana Bertè : “Ha una gastroduodenite acuta con complicazioni”. Cancellato il concerto a Capri - View this post on Instagram A post shared by Loredana Bertè (@loredanaberteofficial) L'articolo Nuovo malore per Loredana Bertè: “Ha una gastroduodenite acuta con complicazioni”. Paura per Loredana Bertè. E ancora, prosegue il suo staff: “Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico, per questo la dottoressa curante oggi le ha prescritto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ex di Temptation Island finisce (ancora) in ospedale : “Nuovo malore” - cosa è successo e come sta - Come sta Francesco Chiofalo? L'ex volto di Temptation Island finisce nuovamente in ospedale per un malore L'articolo Ex di Temptation Island finisce (ancora) in ospedale: “Nuovo malore”, cosa è successo e come sta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)