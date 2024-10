Neonati sepolti in giardino: "Carcere per la mamma". Arriva il sì del giudice (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era la terza volta che la procura di Parma chiedeva per lei il Carcere. Ad accogliere la richiesta è stato il Tribunale del Riesame di Bologna, che ha disposto la custodia in Carcere per Chiara Petrolini, la 21enne studentessa di Scienze dell’educazione e baby sitter, indagata dopo la scoperta di due Neonati sepolti nel giardino di casa, nella frazione Vignale di Traversetolo, nel Parmense. I giudici del Riesame hanno deciso il provvedimento restrittivo per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per la soppressione dei due cadaveri, quindi anche di quello del piccolo dato alla luce il 12 maggio 2023. Chiara Petrolini è ai domiciliari a Parma con i genitori e il fratello minore. Il Riesame ha stabilito "la cattura dell’indagata e l’accompagnamento della stessa in un istituto di custodia". Ma questo, per ora, non accadrà. Quotidiano.net - Neonati sepolti in giardino: "Carcere per la mamma". Arriva il sì del giudice Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era la terza volta che la procura di Parma chiedeva per lei il. Ad accogliere la richiesta è stato il Tribunale del Riesame di Bologna, che ha disposto la custodia inper Chiara Petrolini, la 21enne studentessa di Scienze dell’educazione e baby sitter, indagata dopo la scoperta di dueneldi casa, nella frazione Vignale di Traversetolo, nel Parmense. I giudici del Riesame hanno deciso il provvedimento restrittivo per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per la soppressione dei due cadaveri, quindi anche di quello del piccolo dato alla luce il 12 maggio 2023. Chiara Petrolini è ai domiciliari a Parma con i genitori e il fratello minore. Il Riesame ha stabilito "la cattura dell’indagata e l’accompagnamento della stessa in un istituto di custodia". Ma questo, per ora, non accadrà.

