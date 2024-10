Mister Movie | La famiglia di Liam Payne e gli One Direction rilasciano dichiarazioni dopo la scioccante morte del cantante (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un addio straziante: il mondo della musica piange Liam Payne La notizia della morte di Liam Payne ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e dei colleghi. L’ex membro degli One Direction, scomparso tragicamente a Buenos Aires, verrà ricordato per sempre come un artista talentuoso e una persona gentile. Il commovente messaggio degli One Direction Gli altri membri degli One Direction, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles, hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita di Liam. In una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato il legame speciale che li univa e hanno promesso di custodire per sempre i ricordi condivisi. “Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam”, hanno scritto. Il dolore della famiglia Anche la famiglia di Liam Payne ha voluto esprimere il proprio cordoglio. Mistermovie.it - Mister Movie | La famiglia di Liam Payne e gli One Direction rilasciano dichiarazioni dopo la scioccante morte del cantante Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un addio straziante: il mondo della musica piangeLa notizia delladiha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e dei colleghi. L’ex membro degli One, scomparso tragicamente a Buenos Aires, verrà ricordato per sempre come un artista talentuoso e una persona gentile. Il commovente messaggio degli OneGli altri membri degli One, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles, hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita di. In una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato il legame speciale che li univa e hanno promesso di custodire per sempre i ricordi condivisi. “Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo”, hanno scritto. Il dolore dellaAnche ladiha voluto esprimere il proprio cordoglio.

