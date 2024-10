Migranti, Meloni: "Il tribunale di Roma? Sui paesi sicuri la competenza è dei governi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) I giudici non convalidano il trattenimento dei Migranti in Albania, Giorgia Meloni organizza un Consiglio dei ministri per superare l'ostacolo Ilgiornale.it - Migranti, Meloni: "Il tribunale di Roma? Sui paesi sicuri la competenza è dei governi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I giudici non convalidano il trattenimento deiin Albania, Giorgiaorganizza un Consiglio dei ministri per superare l'ostacolo

Migranti in Albania - il tribunale di Roma non convalida il trattenimento : rientreranno domani in Italia . M5S : "Meloni si scusi per la truffa del Cpr" - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16 migranti (dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall'Egitto) trasportati in Albania al ... (Gazzettadelsud.it)

Migranti - Schlein a Meloni : “Altro che modello - Albania è accordo fuorilegge” - “Abbiamo presentato un’interrogazione e continueremo a chiedere quanto è costato quel viaggio” in Albania. Così la segretaria dem Elly Schlein aprendo la direzione del Pd al Nazareno. L’accordo che avete fatto con l’Albania è un accordo contro la legge. “Altro che modello. “Si configura un danno erariale”, ha aggiunto. (Lapresse.it)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Meloni : «Decisione pregiudiziale - difficile lavorare così» - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)