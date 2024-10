MG ZS Hybrid+ e HS, la prova de Il Fatto.it – I cinesi hanno imparato a fare anche l’ibrido – FOTO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Lago d’Orta, in Lombardia, è stato il teatro della prova di due modelli della gamma MG, il marchio di origine britannica ma cinese dal 2007, essendo di proprietà del Gruppo Saic. Il primo è la seconda generazione della ZS (nelle FOTO), ovvero il Suv compatto che è anche l’auto di maggior successo del brand: su 30.000 MG vendute nei primi nove mesi dell’anno, 17.623 sono ZS. Il secondo è l’aggiornamento della HS, ovvero il Suv di categoria superiore che guadagna una motorizzazione plug-in. Iniziamo dalla ZS, che è cresciuta di 11 centimetri (di cui 3 cm di passo) fino ad arrivare a 4,43 metri, mentre il bagagliaio misura 443 litri. Secondo i dirigenti MG si tratta di un B-Suv, anche se le misure hanno più a che fare con quelle del segmento C-Suv. Ilfattoquotidiano.it - MG ZS Hybrid+ e HS, la prova de Il Fatto.it – I cinesi hanno imparato a fare anche l’ibrido – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Lago d’Orta, in Lombardia, è stato il teatro delladi due modelli della gamma MG, il marchio di origine britannica ma cinese dal 2007, essendo di proprietà del Gruppo Saic. Il primo è la seconda generazione della ZS (nelle), ovvero il Suv compatto che èl’auto di maggior successo del brand: su 30.000 MG vendute nei primi nove mesi dell’anno, 17.623 sono ZS. Il secondo è l’aggiornamento della HS, ovvero il Suv di categoria superiore che guadagna una motorizzazione plug-in. Iniziamo dalla ZS, che è cresciuta di 11 centimetri (di cui 3 cm di passo) fino ad arrivare a 4,43 metri, mentre il bagagliaio misura 443 litri. Secondo i dirigenti MG si tratta di un B-Suv,se le misurepiù a checon quelle del segmento C-Suv.

