Meloni in Giordania e in Libano | Tutta l' Ue è impegnata per il cessate il fuoco

AGI - Una giornata intensa, quella di oggi, per Giorgia Meloni, con una doppia visita in Medio Oriente: la prima in Giordania, ad Aqaba, dove la presidente del Consiglio è stata ricevuta da re Abdullah II, la seconda in Libano, dove ha incontrato il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento, Nabih Berri. Meloni e Abdullah II hanno discusso della situazione in Medio Oriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati. Insieme hanno concordato di continuare a lavorare in stretto coordinamento per promuovere risposte efficaci e concrete a questa drammatica emergenza.

