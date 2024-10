Media, 'Trump valuta evento con Haley per il voto delle donne' (Di venerdì 18 ottobre 2024) La campagna di Donald Trump sta valutando di organizzare un evento con Nikki Haley, l'ex ambasciatrice dell'Onu ed ex candidata alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai Media americani, il town hall con Trump e Haley potrebbe essere moderato da Sean Hannity, volto noto di Fox. Lo staff dell'ex presidente con Haley punta a cercare di convincere le donne a votare per Trump. Le donne sono la categoria con cui l'ex presidente incontra le maggiori difficoltà e un'apparizione con Haley potrebbe favorire la sua immagine. Quotidiano.net - Media, 'Trump valuta evento con Haley per il voto delle donne' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La campagna di Donaldstando di organizzare uncon Nikki, l'ex ambasciatrice dell'Onu ed ex candidata alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato daiamericani, il town hall conpotrebbe essere moderato da Sean Hannity, volto noto di Fox. Lo staff dell'ex presidente conpunta a cercare di convincere lea votare per. Lesono la categoria con cui l'ex presidente incontra le maggiori difficoltà e un'apparizione conpotrebbe favorire la sua immagine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Media, 'Trump valuta evento con Haley per il voto delle donne' - La campagna di Donald Trump sta valutando di organizzare un evento con Nikki Haley, l'ex ambasciatrice dell'Onu ed ex candidata alla Casa Bianca. (ANSA) ... (ansa.it)

Nikki Haley in talks to join Trump campaign to win over Republicans alienated by ex-president - Former UN ambassador recognised as someone who can boost presidential candidate’s support with under three weeks until election day ... (telegraph.co.uk)

'I beat her in her own state!' Trump mocks Nikki Haley after Fox asks if he wants her help - "Fox & Friends" host Brian Kilmeade on Friday seemed to push former President Donald Trump to take up former United Nations Ambassador Nikki Haley on her offer to help him in the final stretch of the ... (msn.com)