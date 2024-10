Manuel Mastrapasqua, il Rozzano Calcio entra in campo con un paio di cuffie in ricordo del 31enne ucciso (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Rozzano Calcio SSD ha voluto ricordare a modo suo il concittadino Manuel Mastrapasqua. Il 31enne è stato ucciso nella notte dell'11 ottobre durante una rapina e i capitani della società di Calcio entreranno in campo sabato 19 e domenica 20 ottobre con un paio di cuffie come quelle che indossava il magazziniere. Fanpage.it - Manuel Mastrapasqua, il Rozzano Calcio entra in campo con un paio di cuffie in ricordo del 31enne ucciso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LaSSD ha voluto ricordare a modo suo il concittadino. Ilè statonella notte dell'11 ottobre durante una rapina e i capitani della società dientreranno insabato 19 e domenica 20 ottobre con undicome quelle che indossava il magazziniere.

Calcio e solidarietà : il Rozzano Calcio SSD ricorda Manuel Mastrapasqua con un gesto simbolico - Questo gesto non solo rende omaggio a Mastrapasqua, ma rappresenta anche un forte messaggio contro la violenza e un invito alla riflessione all’interno della comunità. La tragedia di Manuel Mastrapasqua Manuel Mastrapasqua è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, in un episodio di violenza che ha profondamente scosso non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità. (Gaeta.it)

Rozzano Calcio per Manuel. In campo e sugli spalti con le cuffie un gesto per dire no alla violenza - L’aggressione era avvenuta in un’autofficina di Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele: da qui il 48enne aveva poi trasportato il corpo ormai agonizzante di Fardou a Rozzano, nell’appartamento dove entrambi vivevano, in via Pavese. "Siamo tutti rimasti impressionati e sconvolti dal brutale omicidio, consumato per un accessorio che molti di noi utilizzano ogni giorno - spiega la società sportiva ... (Ilgiorno.it)

Rozzano calcio : tutti in campo con le cuffie per ricordare manuel mastrapasqua - Rozzano Calcio SSD annuncia che, per esprimere vicinanza alla famiglia di Manuel Mastrapasqua, ucciso venerdì scorso a Rozzano «per delle "semplici cuffie" che molti di noi utilizzano ogni giorno», sabato 19 e domenica 20 ottobre i capitani di tutte le squadre entreranno in campo prima del... (Milanotoday.it)