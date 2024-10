Ilrestodelcarlino.it - Mamma Cheatham stoppa le critiche: "Mio figlio non ci ha fatto perdere"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Francesco Pioppi Dopo Lisa Barford, intervenuta dieci giorni fa sui social per zittire i ‘tifosi’ che invocavano il taglio delJaylen ora tocca a Cherisse. Sì, avete capito bene: la madre di Kwan. Ruolo diverso, lui ala grande, l’altro guardia, ma compagni di squadra. In poche parole, la Pallacanestro Reggiana attualmente detiene il record mondiale di ‘mamme avvocato’ sotto i post ufficiali del club sportivo di appartenenza. "Kwan non hala partita (di ‘Bcl’, ndr) da solo come sostenete voi – ha scrittoper rispondere alleferoci piovute sul– nel basket conta l’apporto di squadra. Non dimenticate che ha saltato la preseason perché stava recuperando da un infortunio. Sta lavorando duro ogni giorno per ritornare quello di prima. Abbiate pazienza e arriverà".