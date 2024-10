Maltempo, a Torre del Greco crolla parte di un palazzo: evacuate sei famiglie (Di venerdì 18 ottobre 2024) Danni per il Maltempo anche a Torre del Greco, dove è crollata parte di un palazzo in centro. In via precauzionale, sei famiglie sono state evacuate. Fanpage.it - Maltempo, a Torre del Greco crolla parte di un palazzo: evacuate sei famiglie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Danni per ilanche adel, dove ètadi unin centro. In via precauzionale, seisono state

Paura a Torre del Greco - palazzo crolla dopo il maltempo - Si fa già la conta dei danni in provincia di Napoli a causa del maltempo. A Torre del Greco, in piazzale Fontana, è crollata l’ala di un palazzo del centro storico. Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo: auto distrutte e famiglie evacuate Il crollo è avvenuto intorno alle ore 9 di […] L'articolo Paura a Torre del Greco, palazzo crolla dopo il maltempo sembra essere il primo ... (Teleclubitalia.it)

Torre del Greco - crollo di un palazzo per il maltempo : evacuazione in corso per le famiglie - Crolla ala di un palazzo del centro storico: distrutte tre auto, famiglie stanno evacuando. Questa mattina intorno alle 9 in piazzale Fontana, proprio a ridosso del monumento storico delle Cento... (Ilmattino.it)

Maltempo in Toscana - Liguria ed Emilia-Romagna : si teme per fiumi e torrenti - Sono stati tenuti sotto controllo Ombrone pistoiese, Bisenzio ed Elsa che in tutti i casi sono arrivati a superare la seconda soglia di riferimento. Lo rende noto la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. Sono state verificate in particolare le arginature oggetto di rifacimento a seguito del precedente evento alluvionale di novembre 2023. (Iltempo.it)