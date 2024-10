Lotito: "Sarri si è dimesso perché non riusciva più a governare lo spogliatoio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudio Lotito desidera aprire un nuovo ciclo. Il numero uno biancoceleste ha fornito alcune dichiarazioni in un`intervista Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudiodesidera aprire un nuovo ciclo. Il numero uno biancoceleste ha fornito alcune dichiarazioni in un`intervista

Why Bournemouth Missed out on Lazio Star Despite Lucrative Summer Offer | OneFootball - The Biancocelesti signed the 26-year-old in the summer of 2023, securing an agreement with New York City FC worth €15 million. The Argentine initially struggled for playing time with Maurizio Sarri ... (onefootball.com)

Il presidente biancoceleste racconta e si racconta ai microfoni di DAZN, parlando anche di ciò che lo ha convinto a fare dei cambiamenti sostanziali - Il presidente biancoceleste racconta e si racconta ai microfoni di DAZN, parlando anche di ciò che lo ha convinto a fare dei cambiamenti sostanziali ... (laziopress.it)

LAZIO - Lotito: "Sarri è andato via a causa di alcuni contrasti interni, Baroni ha fame" - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Dopo una partita all'Olimpico in cui la squadra non aveva fatto bene, gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l'orgoglio di combattere. Mi ha dato ragi ... (napolimagazine.com)