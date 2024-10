LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: fra poco le qualifiche Sprint, Ferrari in lotta per la pole (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.16 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI: 1. Max Verstappen (Red Bull) 331 2. Lando Norris (McLaren) 2793. Charles Leclerc (Ferrari) 245 4. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz (Ferrari) 190 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174 7. George Russell (Mercedes) 155 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 24 23.12 Team in griglia con pole position ad Austin. 6 – Mercedes 3 – Red Bull 2 – Ferrari 23.08 Vediamo alcune statistiche del GP di Austin: Piloti in attività con almeno una pole position ad Austin. 3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 1 – VERSTAPPEN Max (2021) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2022) 1 – LECLERC Charles (2023) 23.04 Questa la classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33.602 2 Charles Leclerc Ferrari +0.021 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: fra poco le qualifiche Sprint, Ferrari in lotta per la pole Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.16 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI: 1. Max Verstappen (Red Bull) 331 2. Lando Norris (McLaren) 2793. Charles Leclerc () 245 4. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz () 190 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174 7. George Russell (Mercedes) 155 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 24 23.12 Team in griglia conposition ad Austin. 6 – Mercedes 3 – Red Bull 2 –23.08 Vediamo alcune statistiche del GP di Austin: Piloti in attività con almeno unaposition ad Austin. 3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 1 – VERSTAPPEN Max (2021) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2022) 1 – LECLERC Charles (2023) 23.04 Questa la classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz1:33.602 2 Charles Leclerc+0.021 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.

