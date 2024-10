Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: comincia la qualifica Sprint!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.37 Hamilton al comando facendo fucsia nel primo settore: 1’33?840 per il sette volte campione del mondo. 23.37 Leclerc con un ottimo giro! 1’33?896: 23 millesimi di vantaggio su Norris. Occhio a Hamilton che sta andando forte. 23.36 Norris si mette al comando! 1’33?919 per il britannico della McLaren, Sainz fa 1’34?143. 23.35 Anche Tsunoda si mette davanti a Verstappen: 0?248 di ritardo nei confronti di Magnussen. 23.34 Magnussen infatti va ad abbassare il miglior tempo: 1’34?403 per il pilota Haas. 23.34 1’34?698 per Verstappen, ma Magnussen sembra essere più veloce. 23.33 Si lancia subito Verstappen con Magnussen alle sue spalle. 23.32 Q1 che viene affrontato con gomma gialla così come il Q2, con gomma rossa il Q3. 23.31 Scendono subito in pista Verstappen, Perez, le due Haas e le due Sauber.