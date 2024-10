Le tante battaglie di Emma Bonino: la guerriera della politica ricoverata in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Forza, Emma. Lo pensano e lo dicono tutti. A destra, a sinistra, al centro. Sì, perché la storica leader radicale è stata ricoverata ieri pomeriggio all’ospedale Santo Spirito per problemi respiratori. Il suo partito – Più Europa – dà notizie che inducono a un cauto ottimismo: Emma risponde bene alle terapie. Non avevamo dubbi: è un’indomita combattente, si condividano o meno le sue idee. Del resto, ha da poco vinto una dura battaglia contro un tumore. Ora, questa nuova sfida. Bonino, classe 1948, è protagonista di primissimo livello della politica italiana ed europea. Militante del Partito radicale dal 1975, è stata più volte deputata, europarlamentare e commissaria europea. Nell’ultimo cinquantennio ha condotto, con la grinta che le è propria, infinite battaglie umanitarie e civili. La parola “garantismo“ è la cifra stilistica che l’ha sempre contraddistinta. Quotidiano.net - Le tante battaglie di Emma Bonino: la guerriera della politica ricoverata in ospedale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Forza,. Lo pensano e lo dicono tutti. A destra, a sinistra, al centro. Sì, perché la storica leader radicale è stataieri pomeriggio all’Santo Spirito per problemi respiratori. Il suo partito – Più Europa – dà notizie che inducono a un cauto ottimismo:risponde bene alle terapie. Non avevamo dubbi: è un’indomita combattente, si condividano o meno le sue idee. Del resto, ha da poco vinto una dura battaglia contro un tumore. Ora, questa nuova sfida., classe 1948, è protagonista di primissimo livelloitaliana ed europea. Milidel Partito radicale dal 1975, è stata più volte deputata, europarlamentare e commissaria europea. Nell’ultimo cinquantennio ha condotto, con la grinta che le è propria, infiniteumanitarie e civili. La parola “garantismo“ è la cifra stilistica che l’ha sempre contraddistinta.

