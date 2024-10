Lavoro ed inclusione sociale: la bella storia, tutta pontina, di Federico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla pizzeria Kestè di Latina si sta facendo qualcosa di straordinario. Federico, un ragazzo di 32 anni con sindrome di Down, è diventato parte integrante dello staff grazie a un’iniziativa promossa dall’associazione Diaphorà, volta a favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. La Pizzeria Kestè Apre le Porte all’inclusione Petrosino Alfonso e Diodato Denise, proprietari del locale, hanno accolto con entusiasmo il progetto, dimostrando che l’inclusione non è solo uno slogan ma una realtà tangibile. Federico è stato assunto con un contratto regolare e, in pochi mesi, è riuscito a sentirsi valorizzato, imparando nuove competenze e diventando parte di una squadra accogliente e solidale. Un Clima di Crescita e Valorizzazione L’inclusione a Kestè non riguarda solo il Lavoro ma si estende all’aspetto umano. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla pizzeria Kestè di Latina si sta facendo qualcosa di straordinario., un ragazzo di 32 anni con sindrome di Down, è diventato parte integrante dello staff grazie a un’iniziativa promossa dall’associazione Diaphorà, volta a favorire l’socio-lavorativa delle persone con disabilità. La Pizzeria Kestè Apre le Porte all’Petrosino Alfonso e Diodato Denise, proprietari del locale, hanno accolto con entusiasmo il progetto, dimostrando che l’non è solo uno slogan ma una realtà tangibile.è stato assunto con un contratto regolare e, in pochi mesi, è riuscito a sentirsi valorizzato, imparando nuove competenze e diventando parte di una squadra accogliente e solidale. Un Clima di Crescita e Valorizzazione L’a Kestè non riguarda solo ilma si estende all’aspetto umano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Softball - Federico Pizzolini : “Italia molto carica - il lavoro sul campo ha dato indicazioni positive” - Sicuramente la cosa più importante era resettare mentalmente il cervello per trovarci pronti ad affrontare tante squadre in questo campionato europeo. Quest’oggi alle 15:00 l’Italia debutterà contro la Gran Bretagna per gli Europei di softball in programma a Utrecht e dintorni (anche se le azzurre sperano di rimanere sempre nella città che fa da sede principale. (Oasport.it)