Lavoro, adesso è tempo di 'Eet': i giovani imprenditori battono la crisi (Di venerdì 18 ottobre 2024) adesso è tempo di 'Eet', i giovani imprenditori che riescono a battere la crisi. A questo piccolo esercito è dedicata la nuova analisi del Censis Confcooperative. Innovazione e tecnologia I giovani che inventano un Lavoro e ce la fanno sono 144mila, compresi tra i 15 e i 29 anni; grazie all'auto-imprenditorialità, aprono attività in diversi settori, prevalentemente innovativi e tecnologici, battono la crisi, fanno impresa e creano Lavoro. Sono gli 'Eet' (Employed educated and trained). Una lettera in meno e niente a che vedere con i 'Neet', cioè chi non studia, non cerca un Lavoro, e non ha intenzione di farlo. Gli 'Eet' invece sono protagonisti dell'economia che cerca competenze e che esprime una crescente domanda di capitale umano altamente qualificato.

La polizia di Stato alla fiera "Progress" di Lanciano per orientare i giovani al mondo del lavoro - La polizia di Stato partecipa alla Fiera "Progress" di Lanciano, evento dedicato al lavoro, al sociale e alla formazione, che si tiene dal 17 al 19 ottobre 2024 presso il polo fieristico di Lanciano. La manifestazione, rivolta in particolare ai giovani, rappresenta un'importante occasione per... (Chietitoday.it)

La carica degli Eet : 144mila giovani che fanno impresa e creano lavoro - sono di più al Sud - . Un piccolo ma significativo esercito, 144mila giovani tra i 15 e i 29 anni che, grazie all’autoimprenditorialità, aprono attività prevalentemente in settori innovativi e tecnologici e provano a contrastare […] The post La carica degli Eet: 144mila giovani che fanno impresa e creano lavoro, sono di più al Sud appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Lavoro e giovani - le imprese artigiane puntano sull’apprendistato - MILANO (ITALPRESS) – Le imprese artigiane possono rappresentare un’opportunità importante per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia, soprattutto tra i giovani. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Ne ha parlato Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. (Unlimitednews.it)