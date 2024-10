Lavori sospesi nel traforo del Gran Sasso, Strada dei Parchi si attiene alle indicazioni del Commissario straordinario (Di venerdì 18 ottobre 2024) La concessionaria Strada dei Parchi ha segnalato la rottura del collettore di drenaggio principale, conosciuto come "canala", all'interno del traforo del Gran Sasso. "La gestione di tale infrastruttura - spiega la societĂ che gestisce l'autoStrada - è affidata a Ruzzo Reti S.p.A., societĂ Chietitoday.it - Lavori sospesi nel traforo del Gran Sasso, Strada dei Parchi si attiene alle indicazioni del Commissario straordinario Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La concessionariadeiha segnalato la rottura del collettore di drenaggio principale, conosciuto come "canala", all'interno deldel. "La gestione di tale infrastruttura - spiega la societĂ che gestisce l'auto- è affidata a Ruzzo Reti S.p.A., societĂ

Sospese le indagini per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso - torbiditĂ dell'acqua nella galleria destra - Le indagini propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso sono state sospese, a soli tre giorni dall'avvio. La ditta incaricata dei lavori, Italferr, come riporta l'agenzia Ansa, ha riconsegnato l'area di cantiere in seguito a una segnalazione da... (Chietitoday.it)

Emergenza al Traforo del Gran Sasso : Sospese indagini per torbidità dell’acqua - p. Secondo la comunicazione di Italferr, il 15 ottobre, alle 13:30, Ruzzo Reti ha registrato un valore di torbidità pari a 4 NTU all'interno della galleria in direzione Roma-Teramo, un dato notevolmente più elevato rispetto al limite legale di 1 NTU e molto al di sopra del range operativo che va da 0,12 a 0,30 NTU. (Abruzzo24ore.tv)

Innalzamento dei valori di torbidità nell’acqua del Traforo del Gran Sasso : riuscirà Italferr a riprendere i lavori? - La situazione richiede un’analisi approfondita poiché, da un lato, i parametri sono stati superati e dall’altro, non si annotano variazioni del traffico che possano giustificare tali alterazioni. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . Questa problematica è tanto più rilevante se si considera la delicatezza dell’ambiente e l’importanza del progetto ... (Gaeta.it)