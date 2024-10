La vera posta in gioco in quel di Palestina. Scrive Polillo (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’intensità dello scontro militare, tra Israele e una parte del mondo arabo, ha raggiunto una dimensione tale da far impallidire quanto era avvenuto nei precedenti settanta anni di storia. Vale a dire dalla nascita dello Stato di Israele (1948), alle tre successive guerre (1956, 1967 e 1973) quindi dal continuo stillicidio di attentati e morti violenti, con il loro culmine nelle due intifada, per giungere infine al 6 ottobre dello scorso anno, quando nulla lasciava prevedere la grande carneficina del giorno successivo a danno di giovani inermi o la devastazione di interi villaggi. In totale: 1200 morti, di cui 850 civili, compresi numerosi bambini, e 250 ostaggi trascinati nei sotterranei di Gaza. Una svolta così violenta, pur in una vicenda segnata dalla quotidianità dell’orrore, non nasce per caso. Non è il frutto di un’iniziativa estemporanea. Formiche.net - La vera posta in gioco in quel di Palestina. Scrive Polillo Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’intensità dello scontro militare, tra Israele e una parte del mondo arabo, ha raggiunto una dimensione tale da far impallidire quanto era avvenuto nei precedenti settanta anni di storia. Vale a dire dalla nascita dello Stato di Israele (1948), alle tre successive guerre (1956, 1967 e 1973) quindi dal continuo stillicidio di attentati e morti violenti, con il loro culmine nelle due intifada, per giungere infine al 6 ottobre dello scorso anno, quando nulla lasciava prevedere la grande carneficina del giorno successivo a danno di giovani inermi o la devastazione di interi villaggi. In totale: 1200 morti, di cui 850 civili, compresi numerosi bambini, e 250 ostaggi trascinati nei sotterranei di Gaza. Una svolta così violenta, pur in una vicenda segnata dalla quotidianità dell’orrore, non nasce per caso. Non è il frutto di un’iniziativa estemporanea.

