La Toscana si conferma la terra del biologico: è leader in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – La Toscana si conferma sempre più la terra del biologico. Sale al 37,5% la superficie coltivata con certificazione bio nel 2023, un valore molto superiore rispetto alla media Italiana (19,8%), e ampiamente sopra la soglia del 25% fissata dalla strategia Farm to Fork dell’Unione Europea per il 2030. Un primato che si accompagna a un altro valore di vertice, relativo al peso delle imprese certificate bio rispetto alle aziende agricole totali, che in Toscana è quasi il doppio se confrontato al dato nazionale: il 13,3% rispetto al 7,4%. In aumento anche i produttori del settore, che crescono dell’8,7%, contro il +1,9% della media Italiana, per un totale di aziende che sfiora le 7000 unità. Lanazione.it - La Toscana si conferma la terra del biologico: è leader in Italia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Lasisempre più ladel. Sale al 37,5% la superficie coltivata con certificazione bio nel 2023, un valore molto superiore rispetto alla mediana (19,8%), e ampiamente sopra la soglia del 25% fissata dalla strategia Farm to Fork dell’Unione Europea per il 2030. Un primato che si accompagna a un altro valore di vertice, relativo al peso delle imprese certificate bio rispetto alle aziende agricole totali, che inè quasi il doppio se confrontato al dato nazionale: il 13,3% rispetto al 7,4%. In aumento anche i produttori del settore, che crescono dell’8,7%, contro il +1,9% della mediana, per un totale di aziende che sfiora le 7000 unità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco Filippo Vagnoli è stato confermato nel consiglio regionale di Anci Toscana - Il primo cittadino di Bibbiena rappresenterà, nella compagine regionale le forze civiche. La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni è la nuova presidente di Anci Toscana, l’associazione regionale dei Comuni. Cenni è stata eletta a stragrande maggioranza durante l’assemblea congressuale di Anci Toscana, che si è tenuta lo scorso 18 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, presenti ... (Lanazione.it)

Basket - Massimo Faraoni confermato alla guida della Fip Toscana all’unanimità - La Toscana è una regione ambiziosa, per questo vogliamo continuare a crescere e a migliorarci, grazie anche al confronto quotidiano con le società, che rappresentano l’anima della Federazione”. All’assemblea hanno partecipato anche il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo ed il consigliere federale Fip, Marco Petrini. (Corrieretoscano.it)

La Toscana si conferma regione di eccellenza in tema di trapianti - FIRENZE – La Toscana si conferma terra di eccellenza in tema di trapianti. Più nel dettaglio nel 2023 sono cresciuti in Toscana i trapianti di polmone (trentacinque in tutto, rispetto ai venti dell’anno prima), stabili quelli di cuore, fegato e rene, pur crescendo l’età dei donatori. Bene anche il trapianto di rene da vivente, in incremento dopo la pandemia. (Corrieretoscano.it)