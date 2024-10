La storia della famiglia che vive con 90 gatti in un condominio di Palermo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Padre, madre e figlia in un appartamento di 110 metri quadrati con una novantina di gatti e due cani, gli infissi serrati, una cucina non utilizzabile perché lurida, i pavimenti sporchi, escrementi un po' ovunque e i conseguenti cattivi odori evidenti anche fuori dalle mura domestiche, nella Palermotoday.it - La storia della famiglia che vive con 90 gatti in un condominio di Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Padre, madre e figlia in un appartamento di 110 metri quadrati con una novantina die due cani, gli infissi serrati, una cucina non utilizzabile perché lurida, i pavimenti sporchi, escrementi un po' ovunque e i conseguenti cattivi odori evidenti anche fuori dalle mura domestiche, nella

"From California to Salza" - ricostruzione della storia della famiglia Iandolo - La Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni” di Salza Irpina organizza l’evento “Origini Salzesi: From California to Salza Irpina” presso la sala consiliare del Comune alle ore 17:30 del giorno sabato 19 ottobre 2024. Un viaggio storico che ricostruisce la storia della famiglia Iandolo, emigrata... (Avellinotoday.it)

“Con lei storia seria”. Fedez - nuova fidanzata : “Di ottima famiglia - non la solita più giovane” - Nelle prossime ore verranno annunciate altre notizie sulla giovane, ma c’è già stata un’anticipazione importante su di lei. ) vi dirò tutto”. Domani (oggi n. …— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 15, 2024 Staremo a vedere chi è questa ragazza che avrebbe conquistato del tutto il cuore di Fedez, che dopo un periodo negativo potrebbe aver svoltato in positivo. (Caffeinamagazine.it)

Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore : “Storia seria - ottima famiglia” - Nella vita di Fedez c'è un nuovo amore? Secondo le indiscrezioni sembrerebbe di sì L'articolo Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore: “Storia seria, ottima famiglia” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)