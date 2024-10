La Rete americana di Giorgia: così gli Usa mettono le mani sui data center italiani (Di venerdì 18 ottobre 2024) «No alla grande finanza internazionale!», gridava Giorgia Meloni nel famoso discorso di Marbella, sul palco del partito franchista Vox. Era il 14 giugno 2022 e la leader di Fratelli d’Italia poteva ancora permettersi i toni aggressivi della «underdog» d’opposizione. Quel giorno quasi nessuno avrebbe potuto credere che poco più di due anni dopo la leader di Fratelli d’Italia, da presidente del Consiglio in carica, avrebbe avviato una collaborazione – per di più senza indire nessuna gara pubblica – con Blackrock, il più potente fondo d’investimento di Wall Street e dell’intero pianeta. Tpi.it - La Rete americana di Giorgia: così gli Usa mettono le mani sui data center italiani Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «No alla grande finanza internazionale!», gridavaMeloni nel famoso discorso di Marbella, sul palco del partito franchista Vox. Era il 14 giugno 2022 e la leader di Fratelli d’Italia poteva ancora permettersi i toni aggressivi della «underdog» d’opposizione. Quel giorno quasi nessuno avrebbe potuto credere che poco più di due anni dopo la leader di Fratelli d’Italia, da presidente del Consiglio in carica, avrebbe avviato una collaborazione – per di più senza indire nessuna gara pubblica – con Blackrock, il più potente fondo d’investimento di Wall Street e dell’intero pianeta.

