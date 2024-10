Juventus e Lazio si sfidano in un attesissimo big match: le dichiarazioni dei tecnici e le formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Juventus è pronta a tornare in campo domani, sabato 19 ottobre, per affrontare la Lazio in un incontro cruciale che potrebbe rivelare molto sullo stato di forma e le ambizioni della squadra guidata da Thiago Motta. La partita avrà inizio alle 20:45 e i riflettori saranno puntati sia sulle performance individuali che su quelle collettive. Le dichiarazioni dei due allenatori offrono spunti interessanti sulla preparazione e sulle aspettative per questo atteso match di Serie A. Le dichiarazioni di Thiago Motta sulla preparazione della Juventus In vista del confronto con la Lazio, Thiago Motta ha espresso chiaramente le sue aspettative, sottolineando l’importanza di una prestazione convincente. “Voglio vedere la prestazione perché la prestazione ti porta a avere risultato, ovviamente non solo per estetica”, ha affermato. Gaeta.it - Juventus e Lazio si sfidano in un attesissimo big match: le dichiarazioni dei tecnici e le formazioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè pronta a tornare in campo domani, sabato 19 ottobre, per affrontare lain un incontro cruciale che potrebbe rivelare molto sullo stato di forma e le ambizioni della squadra guidata da Thiago Motta. La partita avrà inizio alle 20:45 e i riflettori saranno puntati sia sulle performance individuali che su quelle collettive. Ledei due allenatori offrono spunti interessanti sulla preparazione e sulle aspettative per questo attesodi Serie A. Ledi Thiago Motta sulla preparazione dellaIn vista del confronto con la, Thiago Motta ha espresso chiaramente le sue aspettative, sottolineando l’importanza di una prestazione convincente. “Voglio vedere la prestazione perché la prestazione ti porta a avere risultato, ovviamente non solo per estetica”, ha affermato.

