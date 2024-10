Intelligenza artificiale, i 5 temi degli spazi di prova in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questi ambienti di test nascono da un'idea di Agid e in tandem con Confindustria, si occuperanno di salute, turismo, pubblica amministrazione, manifattura e trasporti Wired.it - Intelligenza artificiale, i 5 temi degli spazi di prova in Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questi ambienti di test nascono da un'idea di Agid e in tandem con Confindustria, si occuperanno di salute, turismo, pubblica amministrazione, manifattura e trasporti

