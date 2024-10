Gaeta.it - Innovazioni e tecnologie nel settore del trasporto: il T3-Truck Tyre Trailer a Piacenza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Al T3-di, che si svolge fino a sabato 19 ottobre, si stanno facendo stradasignificative relative ai mezzi distradale, sia pesante che leggero. Quest’evento rappresenta un’opportunità unica per gli operatori deldi esplorare le ultime, gli allestimenti, e i prodotti correlati al. Quest’edizione non è solo una vetrina per i grandi marchi; è anche una celebrazione dell’ingegneria e della creatività italiana nel. Sono stati presentati mezzi all’avanguardia come il nuovo eMoovy di Iveco, il semirimorchio Skoe di Schmitz Cargobull e soluzioni personalizzate da Syncro System.