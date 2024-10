In piazza contro le toghe come ai tempi di Berlusconi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un partito che assedia un tribunale mentre all’interno si processa il suo leader si era visto l’ultima volta con Silvio Berlusconi. Era il processo Ruby e il codazzo di parlamentari in protesta davanti al Palazzo di Giustizia era capeggiato da Angelino Alfano con i big azzurri al seguito. Undici anni dopo ci hanno pensato i leghisti a riunire deputati e senatori in piazza mentre nel Tribunale di Palermo si svolgeva l’udienza del processo che vede imputato il leader Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Undici anni dopo la scena è – se possibile – ancora peggiore. Intorno al nugolo di parlamentari che recitano le parti imparate a memoria c’è poca gente. Lanotiziagiornale.it - In piazza contro le toghe come ai tempi di Berlusconi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un partito che assedia un tribunale mentre all’interno si processa il suo leader si era visto l’ultima volta con Silvio. Era il processo Ruby e il codazzo di parlamentari in protesta davanti al Palazzo di Giustizia era capeggiato da Angelino Alfano con i big azzurri al seguito. Undici anni dopo ci hanno pensato i leghisti a riunire deputati e senatori inmentre nel Tribunale di Palermo si svolgeva l’udienza del processo che vede imputato il leader Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Undici anni dopo la scena è – se possibile – ancora peggiore. Intorno al nugolo di parlamentari che recitano le parti imparate a memoria c’è poca gente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Repubblica buca lo sciopero degli operai dell’automotive: cosa c’entrano Stellantis e gli interessi dell’editore John Elkann - È una notizia uno sciopero che in Italia non si vedeva da tempo del settore automotive con (a detta degli organizzatori) 20 mila operai in piazza, mezza Roma bloccata, sindacati (la triade Cgil, Cisl ... (tag24.it)

Metropolis - Gpa, Pascale: "Forza Italia schiacciata da Lega e FdI. Il reato universale un abominio che colpisce i bambini" - Francesca Pascale a Metropolis a tutto campo: bastona Salvini ("Vorrei che se ne andasse perché bocciato dagli elettori non dai magistrati. Ma sta già avvenendo); dà del governo "razzista" ai Fratelli ... (repubblica.it)

Ieri per Berlusconi, oggi per Salvini: quando la politica scende in piazza contro la magistratura come per il caso Open Arms - Open Arms, quando la politica va in piazza contro magistratura: ieri il Pdl per Berlusconi, oggi la Lega per Matteo Salvini ... (tag24.it)