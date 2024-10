Inter-news.it - Impallomeni: «Inter, occhio alle vicende extra-campo. Una differenza dall’anno scorso»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tante le analisi in vista di Roma-di domenica, una partita dalla quale sono attese risposte da entrambe le squadre, per motivi differenti. L’ex calciatore Stefanoa TMW Radio sottolinea come bisogni fare attenzioneper i nerazzurri. ANALISI – Loanno erano le voci societarie. Quest’anno le voci legate all’inchiesta sui tifosi della Curva. In casai giocatori sono chiamati ancora a isolarsi e a lasciar fuori tutte le notizie. Qualcosa di necessario, per restare concentrati soltanto sule dare un chiaro messaggio al campionato. La squadra di Simone Inzaghi arriva da due vittorie consecutive in campionato – oltre a quella in UEFA Champions League contro la Stella Rossa – seppur non convincendo al 100%.