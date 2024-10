Il valore della fedeltà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto è veloce, tutto cambia. E in un mondo come quello attuale, le vite di Alceste Perolari, Luigia Marinoni, Padre Gregorio Schiavi, Salvatore Conti, Giuseppe Falgari, Mario Testa, Maurizio Ondei e Francesco Aliverti diventano storie straordinarie da raccontare, perché queste persone hanno vissuto con coerenza e per la vita la scelta di un momento che ha fatto la differenza. Ecodibergamo.it - Il valore della fedeltà Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tutto è veloce, tutto cambia. E in un mondo come quello attuale, le vite di Alceste Perolari, Luigia Marinoni, Padre Gregorio Schiavi, Salvatore Conti, Giuseppe Falgari, Mario Testa, Maurizio Ondei e Francesco Aliverti diventano storie straordinarie da raccontare, perché queste persone hanno vissuto con coerenza e per la vita la scelta di un momento che ha fatto la differenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mars presenta il maggior studio internazionale sui 'genitori' di animali domestici per comprendere meglio e servire oltre un miliardo di amici a quattro zampe (un valore in crescita) in tutto il mondo - I cinque principi di Mars (qualità, responsabilità, reciprocità, efficienza e libertà) per i nostri 150. Le nostre reti internazionali di ospedali veterinari, tra cui BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ e ANICURA™, spaziano dall'assistenza veterinaria preventiva, generale, specialistica e di emergenza, mentre la nostra attività globale di diagnostica veterinaria ANTECH® offre capacità rivoluzionarie ... (Liberoquotidiano.it)

Scuole chiuse - Civitas : "Tutto ciò che ha un valore ha un costo" - Rimane caldissima la questione della chiusura delle scuole annunciata dal sindaco Rapinese. Sul tema interviene nuovamente anche Civitas, progetto politico guidato da Bruno Magatti, con un lungo scritto che riportiamo di seguito integralmente. "Dopo gli interventi e le parole in libertà di... (Quicomo.it)

Il Milan cresce nonostante tutto : il mercato aumenta il valore della rosa - Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dopo il calciomercato aumenta il valore della rosa del Milan: ecco il dato. (Pianetamilan.it)