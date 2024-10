Il Monaco non allunga sul PSG: pareggio con il Lille. Inter osserva (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Monaco ha pareggiato per 0-0 contro il Lille nella sfida di Ligue 1 che precede la gara di Champions League contro la Stella Rossa: i francesi affronteranno l’Inter nell’ottava e ultima giornata del torneo. L’INIZIO – Il Monaco si presenta all’incontro casalingo con il Lille con la volontà di allungare sul PSG, su cui aveva 2 punti di vantaggio prima della sfida. La squadra francese domina sul piano del gioco e delle occasioni prodotte, provando a recitare un ruolo da protagonista nella sfida che precede il terzo incontro di questa Champions League contro la Stella Rossa. Sono soprattutto Aleksander Golovin e Takumi Minamino a produrre azioni pericolose, senza però trovare la rete del vantaggio nella prima frazione di gioco. Inter-news.it - Il Monaco non allunga sul PSG: pareggio con il Lille. Inter osserva Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha pareggiato per 0-0 contro ilnella sfida di Ligue 1 che precede la gara di Champions League contro la Stella Rossa: i francesi affronteranno l’nell’ottava e ultima giornata del torneo. L’INIZIO – Ilsi presenta all’incontro casalingo con ilcon la volontà dire sul PSG, su cui aveva 2 punti di vantaggio prima della sfida. La squadra francese domina sul piano del gioco e delle occasioni prodotte, provando a recitare un ruolo da protagonista nella sfida che precede il terzo incontro di questa Champions League contro la Stella Rossa. Sono soprattutto Aleksander Golovin e Takumi Minamino a produrre azioni pericolose, senza però trovare la rete del vantaggio nella prima frazione di gioco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monaco-Lille – pronostico - notizie sulle squadre e formazioni - Vanderson e Takumi Minamino avranno accumulato molte miglia aeree viaggiando rispettivamente da e verso il Sud America e l’Asia, mentre il giovane talento Eliesse Ben Seghir era nella rosa del Marocco per la trasferta nella Repubblica Centrafricana di martedì sera. Gli ospiti saranno sicuramente privi di Benjamin Andre, sospeso dopo l’ammonizione rimediata contro il Tolosa, mentre Hakon Arnar ... (Sport.periodicodaily.com)

? Ligue 1 : Monaco-Lille - il Pronostico : info match - scommesse e probabili formazioni - Genesio ha dato nuova linfa al gruppo, soprattutto nel reparto difensivo, che è riuscito a limitare anche attacchi potenti come quello del Real Madrid. 02 Betsson 1. La Ligue 1 riparte con un big match che vede la capolista Monaco sfidare il Lille, in un’anticipo che promette spettacolo. Le difese avranno un ruolo chiave, e per questo il nostro pronostico si orienta verso il NOGOL, con la ... (Pronosticipremium.com)

Monaco-Lille (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Riprende in grande stile la Ligue1 dopo la sosta per le nazionali, e lo fa con l’anticipo in programma tra la capolista Monaco di Huetter ed il Lille di Genesio. Una squadra sempre più in fiducia e capace […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .  Gli asemist hanno approfittato del pareggio del PSG contro i Nizza per portarsi in vetta a 2 punti sopra i rivali, grazie alla vittoria sul ... (Infobetting.com)