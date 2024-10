Il Genoa tende la mano alla Samp: "Auspichiamo aderisca a nostra offerta per lo stadio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il restyling del Ferraris sta diventando un caso sempre più complicato, un paio di offerte sono arrivate al Comune di Genova con annessi progetti per il rifacimento dello stadio che mira ad essere uno di quelli che ospiteranno gli Europei del 2032.Una di queste offerte è arrivata dal Genoa Genovatoday.it - Il Genoa tende la mano alla Samp: "Auspichiamo aderisca a nostra offerta per lo stadio" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il restyling del Ferraris sta diventando un caso sempre più complicato, un paio di offerte sono arrivate al Comune di Genova con annessi progetti per il rifacimento delloche mira ad essere uno di quelli che ospiteranno gli Europei del 2032.Una di queste offerte è arrivata dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo stadio Sampdoria - interviene il Comune : «Deve includere Sampdoria e Genoa in assoluta parità» - Nuovo stadio Sampdoria, interviene il Comune: «Deve includere Sampdoria e Genoa in assoluta parità». Il comunicato Continua la telenovela legata allo Stadio Ferraris di Genova e al progetto della Sampdoria (che ha trovato nuovi partner) e del Genoa di privatizzare l’impianto. Le società stanno cercando un accordo e stando da quanto scritto da Telenord, la formula dovrà essere bilanciata in modo ... (Calcionews24.com)

Genoa e Samp - caos Ferraris : si dimettono i vertici della società che dovrebbe acquistare lo stadio - Il giorno dopo l`annuncio la proposta unilaterale d`acquisto dello stadio Luigi Ferraris giunta dal Genoa senza l`ausilio della Sampdoria arriva... (Calciomercato.com)

Stadio Ferraris - la Sampdoria vuole sempre garanzie dal Genoa. Altrimenti ecco l'offerta in autonomia - La notizia dell`offerta presentata in autonomia dal Genoa al sindaco Bucci per l`acquisto del Ferraris non ha minimamente intaccato la posizione... (Calciomercato.com)