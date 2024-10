I migranti dei centri in Albania tornano in Italia, Piantedosi: “Faremo ricorso” (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodici migranti, parte del gruppo di sedici che avrebbe dovuto svolgere il percorso di accoglienza in Albania, ripartiranno domani dall'Albania a bordo di una nave della Marina militare con meta Bari L'articolo I migranti dei centri in Albania tornano in Italia, Piantedosi: “Faremo ricorso” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - I migranti dei centri in Albania tornano in Italia, Piantedosi: “Faremo ricorso” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodici, parte del gruppo di sedici che avrebbe dovuto svolgere il percorso di accoglienza in, ripartiranno domani dall'a bordo di una nave della Marina militare con meta Bari L'articolo Ideiinin: “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Migranti in Albania - perché devono tornare in Italia i 12 arrivati appena due giorni fa? - Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento. Vengono da Bangladesh ed Egitto che non sono «paesi sicuri». Immediata la reazione dell'opposizione che parla dello spreco di fondi dell'intera operazione. (Vanityfair.it)

Il giudice sui migranti in Albania è lo stesso che ha bocciato il Garante della privacy sul caso Siri - Luciana Sangiovanni, del Tribunale di Roma, ha ordinato che i dodici migranti portati in Albania rientrino in Italia. Lo stesso giudice ha bocciato il garante della privacy che aveva stoppato la messa in onda di documenti sensibili sull'ex senatore della Lega Armando Siri. (Ilgiornale.it)

Il centro per migranti in Albania? Tutto ciò che noi Medici per i diritti umani abbiamo temuto - I motivi di grave preoccupazione anche solo dal punto di vista della tutela della salute sono innumerevoli. Un’area da 880 posti, circondata da due giri di recinzione metallica, è dedicata ai richiedenti asilo con container come alloggi. Team di medici e psicologi di MEDU hanno lavorato all’interno del più grande centro italiano per richiedenti asilo a Mineo e continuano a lavorare negli hotspot ... (Ilfattoquotidiano.it)